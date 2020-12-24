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18:11 24.12.2020

Дело о хищении имущества Нацгвардии передано в СБУ на основании решения суда - Офис генпрокурора

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Дело о хищении имущества Нацгвардии передано в СБУ на основании решения суда - Офис генпрокурора

Решение Офиса генерального прокурора о передаче расследованиях дела о хищениях имущества в Нацгвардии принято на основании судебного решения, вмешательства в деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) нет, заявляют в Офисе генпрокурора.

В ответе на запрос агентства "Интерфакс-Украина" пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила, что постановление об изменении подследственности расследования этого дела - о передаче из НАБУ в Службу безопасности Украины (СБУ) - было вынесено 23 декабря 2020 года заместителем генпрокурора Алексеем Симоненко на основании решения Печерского суда.

"Определение Печерского районного суда Киева от 14 декабря 2020 года по жалобе стороны защиты обязывает генпрокурора решить спор о подследственности в уголовном производстве и поручить проведение досудебного расследования в нем другому органу. При этом суд констатировал, что НАБУ выступать органом досудебного расследования в данном уголовном производстве не может. Это решение генпрокурора обжаловалось в апелляционную и кассационную инстанции. Определением Верховного суда, которое поступило в Офис генпрокурора 23 декабря 2020 года, решение Печерского райсуда оставлено в силе, и оно было выполнено", - говорится в ответе Офиса генпрокурора.

По информации Офиса генпрокурора, поскольку после изменения группы прокуроров в производстве возникли противоречия, "генпрокурором с целью устранения возможных сомнений в непредвзятости при принятии процессуальных решений было вынесено постановление об отводе от исполнения полномочий руководителя органа прокуратуры и генерального прокурора в этом уголовном производстве". Таким образом, как поясняют в пресс-службе, полномочия были возложены на замгенпрокурора Алексея Симоненко, который и выполнил решение суда об изменении органа досудебного расследования".

В ответе Офисе генпрокурора значится, что суд обосновывал свое решение тем, что ни один из фигурантов не принадлежит к субъектам, подследственным НАБУ, а "размер предмета преступления в 250 тыс грн" (сумма предполагаемых хищений в 250 тыс грн -ИФ) также ниже, чем для преступлений, расследуемых НАБУ.

"Все решения принято Офисом генпрокурора на основании решения суда, и они основываются исключительно на требованиях уголовного процессуального законодательства и Конституции Украины. Какого-либо вмешательства в законную деятельность и расследование уголовных производств НАБУ Офисом генпрокурора не осуществляется и не осуществлялось", - резюмируют в пресс-службе.

Ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч.3 ст.369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручила Татарову ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн

В НАБУ расценили передачу дела в СБУ как "беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование Бюро" со стороны Офиса генпрокурора.

Теги: #нацгвардия #сбу #генпрокуратура #хищение
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