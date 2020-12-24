На Донбассе ранены двое украинских военных – штаб ООС

Двое украинских военнослужащих получили ранение в районе проведения операции Объединенных сил с начала суток в четверг.

Как сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook, один из них получил ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в районе г.Красногоровка Донецкой области. "Защитнику оказана медицинская помощь, он оперативно доставлен в лечебное учреждение. Его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Еще один военнослужащий получил ранение во время обстрела российскими наемниками украинских позиций в районе пос.Шумы Торецкого горсовета Донецкой области. "Противник вел огонь в сторону наших позиций из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказана медицинская помощь, он доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в штабе ООС.

Всего с начала суток по состоянию на 17.00 24 декабря российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня. Остальные четыре обстрела пришлись на район с.Водяное Волновахского района Донецкой области и велись из минометов калибра 82мм и автоматических станковых гранатометов.

"На многочисленные обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие дали противнику адекватный ответ", - говорится в сводке.

В то же время саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировали в районе проведения Операции Объединенных сил почти 5 га территории и передали на уничтожение 126 взрывоопасных предметов.