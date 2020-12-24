Страны-соседи Украины остаются в "красной" зоне по COVID-19, кроме Польши, Беларуси и РФ – Минздрав

Страны-соседи Украины, помимо Польши, Беларуси и Российской Федерации, находятся в "красной" зоне по COVID-19, свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения по состоянию на 24 декабря.

В "красную" зону вошли страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (374). Всего – 45 стран.

Из ближайших соседей Украины в "красную" зону входят Словакия (634,9 случаев заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения), Молдова (460,4), Румыния (400,3) и Венгрия (521,7).

Среди стран "красной" зоны также Литва, Грузия, Словения, США, Черногория, Швеция, Нидерланды, Чехия, Швейцария, Великобритания, Турция, Австрия, Германия.

В перечень стран "зеленой" зоны включены, в частности, Италия, Израиль, Бельгия, Франция, Канада, Испания, Греция, Япония, Индия, Египет.

Из ближайших соседей Украины в "зеленую" зону входят Беларусь (279 случаев на 100 тыс. населения), РФ (206,9) и Польша (366,7).