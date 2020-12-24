Кибератаки в США затронули и органы власти отдельных штатов - агентство кибербезопасности

Кибератакам в США подверглись не только федеральные ведомства, но и органы власти на уровне штатов и на местном уровне, сообщает Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA).

"CISA отслеживает значительные киберинциденты, затрагивающие корпоративные сети в федеральных, государственных и местных органах власти, а также предприятия критически важной инфраструктуры и другие организации частного сектора", - говорится в сообщении агентства.

По информации ведомства, хакеры несут ответственность за взлом программного обеспечения SolarWinds Orion и механизма проверки подлинности пользователей.

"У этой силы есть ресурсы, терпение и опыт, чтобы получить доступ и контроль над очень конфиденциальной информацией", - добавили в ведомстве.

В декабре американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и NNSA. Ряд американских официальных лиц заявил, что за кибератаками, вероятно, стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы связанная с российской разведкой.

Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь этого года для ее программного обеспечения Orion.

Избранный президент США Джо Байден во вторник пообещал не оставлять без ответа эту серию кибератак. При этом он выразил недовольство в связи с тем, что действующий президент США Дональд Трамп так и не определил, кто стоял за кибератаками и не воспрепятствовал их проведению.

Байден подчеркнул, что когда США окончательно определят, кто несет ответственность за эти кибератаки, у Вашингтона будет много вариантов действий. Однако Байден не стал уточнять, что именно может предпринять Вашингтон.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что недавняя кибератака на американские федеральные ведомства не такая страшная, как о ней сообщали СМИ. Кроме того, Трамп не исключил, что атаку могла провести совсем не Россия.