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17:24 24.12.2020

Минобороны внесло на рассмотрение правительства проект Стратегии военной безопасности Украины

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Минобороны внесло на рассмотрение правительства проект Стратегии военной безопасности Украины

Министерство обороны Украины внесло на рассмотрение Кабинета министров проект Стратегии военной безопасности Украины, разработанный на основании утвержденной президентом Украины Владимиром Зеленским Стратегии национальной безопасности, сообщила пресс-служба Минобороны.

" В случае одобрительного решения СНБО, Стратегия военной безопасности будет введена в действие указом президента Украины", - заявил министр обороны Андрей Таран,

Проект определяет цели, приоритеты и пути реализации государственной политики в сферах национальной безопасности и обороны в части, которая касается обеспечения военной безопасности. Документ также является основой для разработки Стратегического оборонного бюллетеня Украины, программных документов по вопросам обороны и развития сил обороны, развития вооружений и военной техники, а также плана обороны Украины и планов применения сил обороны.

"Стратегия военной безопасности призвана заменить Военную доктрину Украины и разрабатывается впервые. В ней предлагается закрепить концепцию комплексной обороны и привлечения для ее реализации не только Вооруженных сил Украины, но и всех составляющих сектора безопасности и обороны и гражданского общества. Сегодня это является наиболее рациональным в условиях экзистенциальной военной угрозы национальной безопасности, с учетом дисбаланса военных потенциалов Украины и Российской Федерации", - подчеркнул Таран.

Он отметил, что комплексная оборона Украины предусматривает применение всех форм и способов вооруженной борьбы с агрессором, в том числе, асимметричных и других действий для обороны государства при соблюдении принципов и норм международного права.

Министерство обороны уже ведет работу и планирует подать проект нового Стратегического оборонного бюллетеня для рассмотрения и утверждения руководству государства на протяжении трех месяцев после одобрения Стратегии военной безопасности.

Теги: #стратегия #минобороны
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