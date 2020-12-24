ЕС подтверждает достижение сделки по отношениям с Великобританией по Brexit

ЕС и Великобритании удалось выработать соглашение о будущих отношениях после Brexit, заявила в четверг на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы, наконец-то, нашли соглашение. Это был долгий и извилистый путь, но мы можем продемонстрировать хорошую сделку", - сказала она.

"Это честная, сбалансированная сделка, и это ответственная вещь для обеих сторон", - отметила она.

При этом она заверила, что за соглашение "стоило сражаться", и что сделка отвечает интересам ЕС, в том числе в сфере обеспечения честной конкуренции и предсказуемости в области рыболовства.

"Европа двигается вперед", - резюмировала она.