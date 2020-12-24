Глава КС подготовил ряд ходатайств в связи с вызовом в Офис генпрокурора

Глава Конституционного суда (КС) Александр Тупицкий подготовил ряд ходатайство в Офис генпрокурора в связи с вызовом его 28 декабря для участия в процессуальных действиях.

"Результаты их (ходатайств – ИФ) рассмотрения должны быть учтены во время процессуального действия, а именно - сообщения о подозрении в совершении уголовного преступления в соответствии с требованиями действующего законодательства", - сообщила пресс-служба КС.

Там отметили, что повестка о вызове Тупицкого в Офис генпрокурора поступила в КС 24 декабря.

Как сообщалось, глава КС Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря в Офис генерального прокурора для проведения процессуальных действий. В Офисе генпрокурора не уточнили, в рамках расследования какого дела Тупицкий вызывается и для каких именно процессуальных действий.