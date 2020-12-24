"Большое строительство" вошло в топ-5 событий 2020 года, украинцы назвали его главным позитивным событием – замглавы ОПУ

Программа президента "Большое строительство", которая предусматривает восстановление и ремонт объектов социальной и дорожной инфраструктуры, вошла в топ-5 событий 2020 года, а опрошенные социологами украинцы вспоминают о ней как о позитивном событии, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" проектный офис "Большого строительства" при Офисе президента Украины (ОПУ).

"В 2020 году многие социологические группы фокусировались на "Большом строительстве". Опросы "Рейтинга" и КМИС, которые проводились в течение года, - все демонстрировали, что инфраструктурные инициативы одобряет большинство украинцев. Декабрьский опрос "Деминициатив" здесь не исключение. Результаты подтверждают, что "Большое строительство" вошло в топ-5 событий года (учитывались как негативные, так и позитивные события). И именно президентская программа была отмечена украинцами как наиболее позитивное событие года. Не вижу здесь никаких противоречий", - отметил заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко, комментируя обвинение фонда "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива в некорректности трактовки данных последнего соцопроса.

Проектный офис "Большого строительства" отмечает, что согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), проведенному в начале осени, поддерживали строительство дорог 89,8% респондентов. В ходе декабрьского опроса социологической группы "Рейтинг" 43% украинцев назвали строительство дорог основным достижением года.

Ранее, в октябре, "Рейтинг" также информировал, что 76% респондентов заметили улучшение состояния дорог и увеличение их ремонта на протяжении последнего года.

Как сообщалось, фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива обвинил Офис президента Украины в манипулировании их социологическими данными и призвал либо исправить некорректную новость, либо же аннулировать ее. В ОПУ отреагировали на призыв социологов и опубликовали исправленное сообщение.

"21 декабря фонд "Демократические инициативы" им. И.Кучерива представил результаты общенационального итогового опроса, проведенного совместно с Киевским международным институтом социологии. А 23 декабря специалисты по коммуникациям Офиса президента, ссылаясь на наш с КМИСом опрос, сделали целую "новость": "Президентская инициатива "Большое строительство" стала главным позитивным событием 2020 года". Мол, "согласно опросу, такого мнения придерживается подавляющее большинство респондентов (93%)". На самом деле эту инициативу отметило лишь 11,3% (!) опрошенных. А вот уже из этих 11,3% положительно ее оценили 93%. Нехитрая математика дает: 11,3% х 93% = 10,5%. 10,5% - это все-таки не 93%, как написали господа из ОПУ", - говорится в заявлении фонда "Демократические инициативы", обнародованном в блоге научного директора фонда Алексея Гараня на "Украинской правде" в четверг.