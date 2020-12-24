Сотрудники "Новой Пошты" в одном из отделений Киева помогли задержать мошенника

В одном из отделений "Новой Пошты" сотрудники компании помогли правоохранителям задержать злоумышленника, который пытался реализовать схему по отмене наложенного платежа за посылки с помощью поддельных документов.

Как сообщила пресс-служба компании в четверг, инцидент случился в декабре в одном из отделений "Новой Пошты" в Киеве. Мошенник попытался отменить наложенный платеж за отправку на сумму 47 тыс. грн, предъявив поддельные документы - паспорт и доверенность от отправителя.

"Сотрудники отделения оказались бдительными и внимательными - у них возникли подозрения через крупную сумму наложенного платежа. Они вызвали охрану и сообщили в службу безопасности "Новой Пошты". Оказалось, что этот человек уже пытался ранее отменить наложенный платеж таким образом в других отделениях", - говорится в сообщении.

По данным компании, сотрудники почты вызвали полицию, правоохранители задержали мошенника непосредственно в отделении. Служба безопасности "Новой Пошты" и сотрудники отделения предоставили все необходимые данные и свидетельства.