События

16:09 24.12.2020

Сотрудники "Новой Пошты" в одном из отделений Киева помогли задержать мошенника

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Сотрудники "Новой Пошты" в одном из отделений Киева помогли задержать мошенника

В одном из отделений "Новой Пошты" сотрудники компании помогли правоохранителям задержать злоумышленника, который пытался реализовать схему по отмене наложенного платежа за посылки с помощью поддельных документов. 

Как сообщила пресс-служба компании в четверг, инцидент случился в декабре в одном из отделений "Новой Пошты" в Киеве. Мошенник попытался отменить наложенный платеж за отправку на сумму 47 тыс. грн, предъявив поддельные документы - паспорт и доверенность от отправителя.

"Сотрудники отделения оказались бдительными и внимательными - у них возникли подозрения через крупную сумму наложенного платежа. Они вызвали охрану и сообщили в службу безопасности "Новой Пошты". Оказалось, что этот человек уже пытался ранее отменить наложенный платеж таким образом в других отделениях", - говорится в сообщении. 

По данным компании, сотрудники почты вызвали полицию, правоохранители задержали мошенника непосредственно в отделении. Служба безопасности "Новой Пошты" и сотрудники отделения предоставили все необходимые данные и свидетельства.

 

Теги: #нова_пошта #полиция #мошенник
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