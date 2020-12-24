В следующем году будет построена дорога М-30, которая соединит запад и восток Украины - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в 2021 году, в 30-летие независимости Украины, в рамках программы "Большое стройка" планируется открыть самую длинную трассу в стране - М-30 - от Стрыя Львовской области до Изварино Луганской области.

"Вся наша философия направлена на объединение Украины, и именно об этом инфраструктура. Мы хотим объединить запад и восток одной большой скоростной дорогой, которая называется М-30. Это будет самая длинная дорога в Украине - 1400 километров. Она будет идти со Стрыя, но доходить пока только до Покровска, потому что 200 километров этой дороги - на временно оккупированной части Луганской области", - сказал Зеленский во время рабочей поездки в Запорожье в четверг, сообщает пресс-служба президента.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что часть трассы была восстановлена в 2020 году, остальные восстанавливать в следующем. По его словам, даже без учета 200 км на временно оккупированной территории эта трасса - все равно самая длинная в Украине.