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15:52 24.12.2020

В Украине пройдет церемониал памяти погибших героев "Шануй і пам’ятай"

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В Украине пройдет церемониал памяти погибших героев "Шануй і пам’ятай"

В Украине будут проводить негосударственный церемониал памяти погибших героев "Шануй і пам’ятай".

"В Украине начинается негосударственный церемониал чествования погибших героев, разработанный в сотрудничестве с американской организацией, название которой переводится как "Честь и память". Оно оставлено и в названии церемониала – "Шануй і пам’ятай". Церемониал будет состоять из двух частей: условно говоря, церемониальная и спортивная", – отметил руководитель рабочей группы по разработке и внедрению церемониала, заместитель председателя правления общественной организации "Всеукраинское объединение патриотов "Комбатант" Александр Каховский во время пресс-конференции в четверг.

При этом он уточнил, что первая часть предусматривает церемониальное чествование погибшего героя путем передачи его семье именного флага, содержащего символику украинского войска. Вторая часть церемониала – это забег памяти, во время которого бегун будет преодолевать определенную дистанцию, держа в руках именной флаг.

"Макет флага разработан в соответствии с нашими традициями: на нем – цвета казачества, свеча как символ скорби по погибшим, на флаге также присутствует крест Вооруженных сил. То есть вся символика флага действительно состоит из того, что имеет прямое отношение к ВСУ, к защите Родины, к стремлению к независимости, а также к благодарности и чествованию", – уточнил Каховский.

По его словам, данные флаги памяти будут двух типов. На начальном этапе флаг будет шелкографическим. Вместе с тем учредители церемониала намерены предусмотреть и введение второго флагов, которые смогут изготавливать ученики в школах в виде аппликации.

Вместе с тем Каховский уточнил, что церемониал не имеет определённых дат проведения.

Теги: #память #чествование #герои
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