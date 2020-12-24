НАБУ вручило главе Окружного админсуда Киева повестку в суд, заседание ВАКС запланировано на 5 января

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) лично вручили оглашенному в розыск главе Окружного административного суда Киева повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд (ВАКС), заседание суда запланировано на 5 января 2021 года.

"23 декабря 2020 года детективы Национального бюро вручили лично главе Окружного административного суда г.Киева повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд. НАБУ и САП ждут подозреваемого 5 января 2021 на следующем судебном заседании ВАКС, где он будет иметь возможность защитить свои права и интересы в состязательном процессе", - говорится в сообщении на сайте НАБУ.

Отмечается, что вручение повестки произошло во время празднования, организованного бывшим народным депутатом Украины, президентом одного из юридических вузов Украины.

"На этом праздновании объявленный в розыск глава ОАСК находился как приглашенный гость. Кроме него, там присутствовали и глава и судьи Конституционного суда Украины, которые также имеют процессуальный статус свидетелей в уголовном производстве относительно захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП), создания искусственных препятствий в их работе, а также путем вмешательства в деятельность государственных деятелей", - пояснили в Бюро.

В НАБУ отметили, что 23 декабря глава ОАСК не явился в ВАКС, где должно было происходить судебное заседание по избранию ему меры пресечения. Таким образом, суд отложил заседание до 5 января 2021 года на 9:30.

"Поскольку НАБУ и САП вечером 23 декабря все же удалось вручить повестку лично подозреваемому, следствие надеется, что 5 января заседание суда состоится. Факт отказа от получения повестки и ознакомления главы ОАСК с ее содержанием задокументирован на видео", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в Бюро отметил, что отсутствие надлежащего реагирования на ситуацию со стороны Генерального прокурора и Высшего совета правосудия, а также игнорирование инициированных НАБУ ходатайств свидетельствуют о системном кризисе в правоохранительной и судебной системе.

Как сообщалось, 11 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск подозреваемых, которые действуя в пределах преступной организации во главе с главой ОАСК, намеревались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККС), Высшим советом правосудия и созданием искусственных препятствий в их работе.

Согласно информации на сайте НАБУ, в розыск объявлены Павел Вовк, его заместитель Владимир Келеберда, судьи этого суда Алексей Огурцов, Игорь Качур и Игорь Погрибниченко, а также члены ВККС Николай Сирош и Сергей Остапец.

17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрения Вовку, его заместителю Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Кроме того, отмечалось, что "продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам". Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором идет речь, в частности, о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов. 21 июля был обнародован ещё один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА.

3 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разыскивает главу Окружного административного суда Киева, подозреваемого в уголовном производстве по факту создания преступной организации с целью захвата государственной власти, сообщает пресс-служба НАБУ.