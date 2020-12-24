Зеленский: делаем все для ускорения поставок в Украину качественной вакцины от COVID-19

Украинская власть интенсифицирует переговоры с мировыми фармацевтическими компаниями и правительствами других стран, чтобы ускорить поставки в Украину качественной, проверенной вакцины против COVID-19, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Минздрав постоянно ведет переговоры со многими западными партнерами: и Moderna, и AstraZeneca, и с китайскими производителями, и европейскими производителями о поставках вакцины", - сказал Зеленский в четверг, общаясь с представителями СМИ во время рабочей поездки в Запорожскую область.

По его словам, сначала Украина должна была получить бесплатную вакцину от коронавируса в объеме 8 млн доз во втором-третьем квартале 2021 года. Первую партию ожидают в конце первого квартала.

"Нужно сделать все, чтобы ускорить этот процесс предоставления вакцины. Я разговариваю с лидерами стран ЕС и не только ЕС, чтобы мы могли ускорить поставки качественной, проверенной вакцины", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что сейчас ведутся переговоры с Индией, Великобританией, Францией и другими странами. Так, накануне Зеленский обсуждал с французским коллегой Эммануэлем Макроном вопрос получения Украиной первой партии вакцины уже в конце января - середине февраля.

Бесплатное вакцинирование будет предусмотрено для тех слоев населения, которые попадают в зону риска: медиков, военных, соцработников, полицейских и тд.