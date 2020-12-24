События

15:20 24.12.2020

Зеленский: делаем все для ускорения поставок в Украину качественной вакцины от COVID-19

1 мин читать

Украинская власть интенсифицирует переговоры с мировыми фармацевтическими компаниями и правительствами других стран, чтобы ускорить поставки в Украину качественной, проверенной вакцины против COVID-19, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Минздрав постоянно ведет переговоры со многими западными партнерами: и Moderna, и AstraZeneca, и с китайскими производителями, и европейскими производителями о поставках вакцины", - сказал Зеленский в четверг, общаясь с представителями СМИ во время рабочей поездки в Запорожскую область.

По его словам, сначала Украина должна была получить бесплатную вакцину от коронавируса в объеме 8 млн доз во втором-третьем квартале 2021 года. Первую партию ожидают в конце первого квартала.

"Нужно сделать все, чтобы ускорить этот процесс предоставления вакцины. Я разговариваю с лидерами стран ЕС и не только ЕС, чтобы мы могли ускорить поставки качественной, проверенной вакцины", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что сейчас ведутся переговоры с Индией, Великобританией, Францией и другими странами. Так, накануне Зеленский обсуждал с французским коллегой Эммануэлем Макроном вопрос получения Украиной первой партии вакцины уже в конце января - середине февраля.

Бесплатное вакцинирование будет предусмотрено для тех слоев населения, которые попадают в зону риска: медиков, военных, соцработников, полицейских и тд.

Теги: #коронавирус #зеленский #вакцина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:04 24.12.2020
Медицинские учреждения Горишних Плавней получили помощь от Ferrexpo

Медицинские учреждения Горишних Плавней получили помощь от Ferrexpo

15:57 24.12.2020
В следующем году будет построена дорога М-30, которая соединит запад и восток Украины - Зеленский

В следующем году будет построена дорога М-30, которая соединит запад и восток Украины - Зеленский

15:17 24.12.2020
В Запорожье открыли автомобильное движение по Балочному мосту

В Запорожье открыли автомобильное движение по Балочному мосту

15:15 24.12.2020
Тест-системы в Украине могут выявить мутированный штамм коронавируса

Тест-системы в Украине могут выявить мутированный штамм коронавируса

14:27 24.12.2020
Риск инфицирования COVID-19 в общепитах является самым высоким – Степанов

Риск инфицирования COVID-19 в общепитах является самым высоким – Степанов

12:02 24.12.2020
Кабмин выделил Минздраву 1,3 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19

Кабмин выделил Минздраву 1,3 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19

11:22 24.12.2020
В Киеве за сутки выявили 1377 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 23 человека – Кличко

В Киеве за сутки выявили 1377 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 23 человека – Кличко

11:15 24.12.2020
В ВСУ за сутки еще 196 человек заболели COVID-19 – командование Медсил

В ВСУ за сутки еще 196 человек заболели COVID-19 – командование Медсил

10:58 24.12.2020
В Киеве за сутки выявили 1377 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 23 человека – Кличко

В Киеве за сутки выявили 1377 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 23 человека – Кличко

10:42 24.12.2020
Зеленский подписал закон, продляющий действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Зеленский подписал закон, продляющий действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ блокировала создание фейковых органов государственной власти

В Украине пройдет церемониал памяти погибших героев "Шануй і пам’ятай"

НАБУ вручило главе Окружного админсуда Киева повестку в суд, заседание ВАКС запланировано на 5 января

На Донбассе военный из состава ООС подорвался на неизвестном взрывном устройстве

В Запорожье открыли автомобильное движение по Балочному мосту

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ блокировала создание фейковых органов государственной власти

Сотрудники "Новой Пошты" в одном из отделений Киева помогли задержать мошенника

В Украине пройдет церемониал памяти погибших героев "Шануй і пам’ятай"

НАБУ вручило главе Окружного админсуда Киева повестку в суд, заседание ВАКС запланировано на 5 января

На Донбассе военный из состава ООС подорвался на неизвестном взрывном устройстве

ВАКС отложил заседание по избранию меры пресечения Татарову на 28 декабря

Киевсовет продлил возможность бесплатного проезда в общественном транспорте для иногородних льготников до лета 2021г – Кличко

Украина не перенесет локдаун даже при значительном сокращении заболеваемости - Степанов

Глава КС вызывается 28 декабря в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий

В Тернополе задержали группу местных жителей, похитивших и пытавших бизнесмена с целью получения $800тыс. выкупа - полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА