В Запорожье открыли автомобильное движение по Балочному мосту

В Запорожье в четверг при участии президента Украины Владимира Зеленского открыли автомобильное движение по новому мостовому переходу через р. Старый Днепр (Балочный мост).

"Это флагман нашего мостового проекта, который является частью программы "Большое сроительство". Всего в этом году мы построили 100 мостов в Украине. Самый главный мост - Запорожский, он самый большой", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Президент рассказал, что протяженность Запорожского моста - более 9 километров, он состоит из шести транспортных развязок, в составе которых - 27 искусственных сооружений.

Зеленский напомнил, что переправу хотели построить еще в далеком 1965 году, а сегодня самое главное, что после восьми месяцев работ, которые начались в апреле 2020-го, открыта первая часть моста.

Президент Украины также поблагодарил турецкую компанию-подрядчика "Онур Тааххут" за вовремя выполненные работы.

По словам главы государства, полностью закончить мост хотят в 2021 году. После общения с журналистами на переправе президент запустил там автомобильное движение.