События

14:27 24.12.2020

Риск инфицирования COVID-19 в общепитах является самым высоким – Степанов

2 мин читать
Риск инфицирования COVID-19 в общепитах является самым высоким – Степанов

Запрет на работу заведений общественного питания с 8 по 24 января является оправданным, поскольку в общепитах самый высокий риск инфицирования, отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы знаем, как будет расти заболеваемость, какие факторы влияют на рост. Уместно было бы вообще не проводить празднования по ресторанам, риск инфицирования в заведениях общественного питания является самым высоким",- сказал он журналистам в четверг.

При этом министр отметил, что необходимости полностью закрывать общественный транспорт нет, поскольку ограничения, которые вводятся, приведут к существенному сокращению количества пассажиров в транспорте.

Степанов подчеркнул, что стратегия Минздрава относительно противоэпидемических мер всегда показывала свою эффективность.

"Все началось с локдауна в начале года, что позволило свести первую волну к минимуму. Если бы тогда количество заболевших на протяжении недели было 1 тыс. больных в сутки, мы бы получили коллапс медицинской системы",- сказал он.

"После этого мы перешли к формату адаптивного карантина, который мог работать до определенного уровня заболеваемости. Но мы не дошли до тех цифр, как некоторые европейские страны, что позволило не входить в жесткий локдаун. 9 ноября мы ввели единый режим карантинных мер, когда мы еженедельно росли на 30-35% заболевших и госпитализаций. Мы также оставили декабрь рабочим. В январе мы заранее предупредили, что будем вводить жесткий карантин, чтобы сбить количество заболевших до минимума",- добавил министр.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав #общепит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:53 24.12.2020
Постановление о продлении Программы медгарантий на І квартал 2021 года вступило в силу – Степанов

Постановление о продлении Программы медгарантий на І квартал 2021 года вступило в силу – Степанов

13:49 24.12.2020
Украина не перенесет локдаун даже при значительном сокращении заболеваемости - Степанов

Украина не перенесет локдаун даже при значительном сокращении заболеваемости - Степанов

12:02 24.12.2020
Кабмин выделил Минздраву 1,3 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19

Кабмин выделил Минздраву 1,3 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19

11:27 24.12.2020
Регионы получат 416 новых "скорых" на протяжении 2-3 месяцев – заммминистра здравоохранения

Регионы получат 416 новых "скорых" на протяжении 2-3 месяцев – заммминистра здравоохранения

11:22 24.12.2020
В Киеве за сутки выявили 1377 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 23 человека – Кличко

В Киеве за сутки выявили 1377 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 23 человека – Кличко

11:15 24.12.2020
В ВСУ за сутки еще 196 человек заболели COVID-19 – командование Медсил

В ВСУ за сутки еще 196 человек заболели COVID-19 – командование Медсил

10:58 24.12.2020
В Киеве за сутки выявили 1377 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 23 человека – Кличко

В Киеве за сутки выявили 1377 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 23 человека – Кличко

09:12 24.12.2020
В Британии обнаружен еще один новый штамм COVID-19 - из ЮАР

В Британии обнаружен еще один новый штамм COVID-19 - из ЮАР

09:10 24.12.2020
Власти Ирландии предложили прибывшим из Великобритании уйти на двухнедельную изоляцию

Власти Ирландии предложили прибывшим из Великобритании уйти на двухнедельную изоляцию

08:30 24.12.2020
Число заражений Covid в мире превысило 78,7 млн, жертв вируса - 1,73 млн

Число заражений Covid в мире превысило 78,7 млн, жертв вируса - 1,73 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВАКС отложил заседание по избранию меры пресечения Татарову на 28 декабря

Украина не перенесет локдаун даже при значительном сокращении заболеваемости - Степанов

Глава КС вызывается 28 декабря в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий

Защита Кернеса не воспользуется возможностью закрыть дело в связи с его смертью, а будет добиваться оправдательного приговора - адвокат

Фонд "Деминициативы" обвиняет Офис президента в манипулировании их социологией

ПОСЛЕДНЕЕ

ВАКС отложил заседание по избранию меры пресечения Татарову на 28 декабря

Киевсовет продлил возможность бесплатного проезда в общественном транспорте для иногородних льготников до лета 2021г – Кличко

Глава КС вызывается 28 декабря в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий

В Тернополе задержали группу местных жителей, похитивших и пытавших бизнесмена с целью получения $800тыс. выкупа - полиция

Татаров уверен, что докажет безосновательность выдвинутых против него обвинений и продолжит свою работу на должности

Армянская оппозиция анонсировала бессрочную сидячую акцию протеста у здания правительства

Защита Кернеса не воспользуется возможностью закрыть дело в связи с его смертью, а будет добиваться оправдательного приговора - адвокат

Фонд "Деминициативы" обвиняет Офис президента в манипулировании их социологией

Татаров о передаче уголовного производства в отношении него в СБУ: я готов к любому открытому и публичному судебному процессу

КС перешёл в закрытую часть слушания дела о конституционности реформы органов прокуратуры

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА