Риск инфицирования COVID-19 в общепитах является самым высоким – Степанов

Запрет на работу заведений общественного питания с 8 по 24 января является оправданным, поскольку в общепитах самый высокий риск инфицирования, отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы знаем, как будет расти заболеваемость, какие факторы влияют на рост. Уместно было бы вообще не проводить празднования по ресторанам, риск инфицирования в заведениях общественного питания является самым высоким",- сказал он журналистам в четверг.

При этом министр отметил, что необходимости полностью закрывать общественный транспорт нет, поскольку ограничения, которые вводятся, приведут к существенному сокращению количества пассажиров в транспорте.

Степанов подчеркнул, что стратегия Минздрава относительно противоэпидемических мер всегда показывала свою эффективность.

"Все началось с локдауна в начале года, что позволило свести первую волну к минимуму. Если бы тогда количество заболевших на протяжении недели было 1 тыс. больных в сутки, мы бы получили коллапс медицинской системы",- сказал он.

"После этого мы перешли к формату адаптивного карантина, который мог работать до определенного уровня заболеваемости. Но мы не дошли до тех цифр, как некоторые европейские страны, что позволило не входить в жесткий локдаун. 9 ноября мы ввели единый режим карантинных мер, когда мы еженедельно росли на 30-35% заболевших и госпитализаций. Мы также оставили декабрь рабочим. В январе мы заранее предупредили, что будем вводить жесткий карантин, чтобы сбить количество заболевших до минимума",- добавил министр.