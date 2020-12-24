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14:04 24.12.2020

Киевсовет продлил возможность бесплатного проезда в общественном транспорте для иногородних льготников до лета 2021г – Кличко

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Киевсовет продлил возможность бесплатного проезда в общественном транспорте для иногородних льготников до лета 2021г – Кличко

Киевский городской совет продлил возможность льготного проезда в общественном транспорте Киева для жителей других городов до 1 июля 2021 года, сообщает пресс-служба мэра столицы Виталия Кличко в четверг.

"Мы должны были с 1 января обеспечивать льготный проезд исключительно киевлянам. То есть, с начала 2021 года не киевляне-льготники уже не смогли бы пользоваться киевским общественным пассажирским транспортом бесплатно. Но это - и жители Киевской области, работающие в Киеве, и ветераны-защитники, которые приезжают в столицу, и другие льготники, которые не проживают в Киеве. Поэтому мы продлили для них возможность пользоваться льготным проездом", - сказал Кличко.

При этом мэр Киева подчеркнул, что правительство Украины до сих пор не урегулировало вопрос взаимодействия в этом вопросе между местной властью и государством.

В сообщении указано, что решение о продлении возможности льготного проезда в киевском транспорте для гостей столицы, которое вносит соответствующие изменения в целевую программу "Забота. Навстречу киевлянам" на 2019-2021 годы, поддержали 104 депутата Киевсовета.

Источник: http://kiev.klichko.org/news/?id=5117

Теги: #кличко #льготники #киевсовет
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