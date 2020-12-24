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13:34 24.12.2020

В Тернополе задержали группу местных жителей, похитивших и пытавших бизнесмена с целью получения $800тыс. выкупа - полиция

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В Тернополе задержали группу местных жителей, похитивших и пытавших бизнесмена с целью получения $800тыс. выкупа - полиция

В Тернополе сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких местных жителей, которым вменяют похищение человека, вымогательство и угон автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Тернопольской области.

"На выезде из Тернополя около 19:00 группа неизвестных тремя авто заблокировала ему (пострадавшему – ИФ) дорогу. Злоумышленники вытащили мужчину из салона и силой затолкали в багажник иномарки, надев на руки наручники. Жену посадили в другой автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Похитили злоумышленники и транспортное средство марки Toyota Camry", - говорится в сообщении, обнародованном в четверг.

После этого, по словам замначальника отдела расследований особо тяжких преступлений Следственного управления ГУ Нацполии в Тернопольской области Виталия Гатанюка, злоумышленники всю ночь незаконно удерживали и пытали бизнесмена из Киева, который вместе с женой приехал в Тернополь на празднование Дня рождения родственника.

За освобождение мужчины злоумышленники вымогали $800тыс. и угрожали убийством в случае отказа платить. Уже под утро следующего дня пострадавший смог сообщить правоохранителям о случившемся по второму телефону, который он спрятал при обыске.

Полицейские выехали на место, однако злоумышленникам удалось сбежать. По горячим следам оперативники задержали двух из семи подозреваемых – соорганизатора и исполнителя. Суд уже избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Еще одного мужчину правоохранители задержали через полтора суток после совершения преступления, а организатор нападения сам сдался в руки полиции. Местонахождение еще трех подозреваемых сейчас устанавливается. Известно, что один из участников группы уже успел пересечь государственную границу Украины.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека по предварительному сговору лиц), ст.189 (Вымогательство, совершенное повторно или по предварительному сговору лиц) и ст.289 УКУ (Незаконное завладение транспортным средством организованной группой лиц или объединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего). Продолжается следствие.

В полиции добавляют, что жена потерпевшего в ходе нападения не пострадала, а его автомобиль был найден в нескольких километрах от места преступления.

Теги: #похищение #тернополь #вымогательство #полиция
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