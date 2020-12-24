События

13:14 24.12.2020

Армянская оппозиция анонсировала бессрочную сидячую акцию протеста у здания правительства

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Армянская оппозиция анонсировала бессрочную сидячую акцию протеста у здания правительства

Участники акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в четверг начали шествие к зданию генеральной прокуратуры в центре Еревана.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", представитель партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян заявил, что после шествия протестующие вернутся к зданию правительства, где начнут бессрочную сидячую акцию протеста.

Перед шествием участники акции забросали яйцами здание правительства.

Ранее сообщалось, что утром на площади Республики в Ереване у здания правительства началась акция протеста сторонников отставки Пашиняна.

Теги: #акции_протеста #армения
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