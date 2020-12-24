КС перешёл в закрытую часть слушания дела о конституционности реформы органов прокуратуры

Большая палата Конституционного суда Украины приступила к рассмотрению конституционного представления 50 народных депутатов о соответствии Конституции закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".

На пленарном заседании в форме письменного слушания в четверг глава КС Александр Тупицкий сообщил, что в суд поступило ходатайство от постоянного представителя Верховной Рады в КС Ольги Совгири с просьбой возобновить рассмотрение дела в форме устного производства. Тупицкий отметил, что суд изменил форму слушания с устной на письменную не только в этом производстве, но и в ряде других в связи с карантинными ограничениями и добавил, что суд в любой момент может выйти вновь в открытую часть слушаний. Это ходатайство суд решил рассмотреть в закрытой части заседания.

Представитель субъекта права на конституционное представление Василий Нимченко заявил ходатайство о приобщении к материалам документов, которые, по его мнению, свидетельствуют о о неконституционности ликвидации военных прокуратур, незаконного увольнения военных прокуроров. Суд приобщил эти документы к материалам дела.

Также суд по просьбе Нимченко приобщил справку об увольнении более 800 сотрудников прокуратуры в связи с реформой, 203 решений суда о восстановлении в должности и возмещении ущерба.

Судья-докладчик по делу Ирина Завгородняя огласила материалы конституционного производства. В частности, она указала, что в в своем представлении авторы ходатайства отмечают неконституционность переименования Генеральной прокуратуры Украины в Офис генпрокурора. "Произошла подмена понятия прокуратуры как государственного органа и выделение личного индивидуального офиса для должностного лица, которые возглавляет возглавляет генпрокуратуру Украины", - говорится в материалах ходатайства, озвученных судьей-докладчиком.

Также авторы ходатайства подчёркивают сужение прав на защиту сотрудников органов прокуроры в связи в нераспространением на них нормы о предупреждении об увольнении за два месяца, также отмечают неоднозначность проведения процедуры аттестации прокуроров.

По мнению авторов ходатайства, Верховная Рада, принимая оспариваемый закон, вышла за рамки своих полномочий.

После оглашения материалов ходатайства Большая палата КС перешла в закрытую часть рассмотрения дела для вынесения решения.