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12:00 24.12.2020

Украина не получала от Ирана технического отчета по сбитому самолету МАУ – Кулеба

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Украина не получала от Ирана технического отчета по сбитому самолету МАУ – Кулеба

Украина действительно не получала от Ирана технического отчета о сбивании самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" возле Тегерана, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы очень хотим посмотреть на этот отчет. Пока что мы его не видели и не получали. Мы неоднократно сталкивались до этого с ситуациями, когда иранские СМИ что-то сообщали, это волновало эмоции или давало какую-то надежду в украинском медиа-пространстве. Но я в отношениях с Ираном привык полагаться исключительно на информацию официальных источников, и потому мы ждем их ответ", - сказал министр на онлайн-брифинге в четверг.

Кулеба добавил, что его беспокоит тот факт, что переговоры с Ираном затянулись.

"Меня беспокоит (при чем это не нижний уровень беспокойства, а уже очень серьезный уровень беспокойства) то, что переговорный процесс с Ираном затянулся из-за того, что мы не получаем от них соответствующей информации", - отметил он.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту "Тегеран-Киев", был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ. 20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ вблизи Тегерана.

Теги: #мау #кулеба #иран #мид
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