Офис генпрокурора передал "дело Татарова" в СБУ, в НАБУ называют это вмешательством в расследование для защиты чиновника

Офис генерального прокурора передал уголовное производство по подозрению Татарова замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова в Службу безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины считает это вмешательством в расследование для защиты чиновника.

"23 декабря 2020 года заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины. Решение принято в тайне, без консультаций с НАБУ и САП, фактически под покровом ночи: соответствующая отметка в Едином реестре досудебных расследований сделана в 23:42", - говорится в заявлении НАБУ, опубликованном на сайте.

Так, в НАБУ подчеркивают, что Офис генерального прокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование Бюро.

"Закон запрещает передавать дела, в которых исследуются преступления, подследственные НАБУ, в другие органы досудебного расследования. Таким образом, Офис генерального прокурора сознательно принял незаконное решение, которое грубо противоречит требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в заявлении.

В то же время в четверг, в 12:30, Высший антикоррупционный суд Украины должен был избирать Татарову меру пресечения.

"Чтобы исключить избрание меры пресечения, дело для расследования передали СБУ, доведя этот факт до сведения прокуроров САП в 9 утра", - говорится в сообщении.

В связи с этим, в НАБУ считают, что Офис генерального прокурора фактически осуществляет защиту Татарова, что полностью дискредитируют орган государственной власти.

"Всем этим Офис генпрокурора пренебрег ради защиты чиновника, подозреваемого в коррупции", - подытожили в Бюро.

Детективы НАБУ также подчеркивают, что имеют доказательства того, что заместитель руководителя Офиса президента, причастен к предоставление неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины.

Вместе с тем, в пресс-службе СБ Украины агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что согласно данным Единого реестра досудебных расследований дальнейшее расследование уголовного производства, о котором идет речь, поручено следователям Главного следственного управления СБУ.

"Сами материалы уголовного производства к следователям СБУ не поступали", - добавили в украинской спецслужбе.

Как сообщалось, во вторник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручила Татарову ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн

Ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч.3 ст.369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины.

Татаров отреагировал на это заявлением, что докажет свою невиновность.

21 декабря адвокат Татарова Александр Кузьменко сообщил, что уголовное производство НАБУ в отношении заместителя руководителя Офиса президента Украины Олега Татарова касается скидки на парковку в одном из жилых комплексов Киева, а не дела о "квартирах для Нацгвардии".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии изданию "Украинская правда" сообщил, что Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

Татаров 21 декабря пришел в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), где получил документы по своему делу, после чего дал брифинг для журналистов. Он рассказал, что продолжает исполнять свои полномочия в обычном режиме, однако "инициировал передачу обязанностей другому сотруднику офиса президента во избежание манипуляций".