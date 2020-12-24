Глава МИД Украины: сейчас нет оснований полностью закрывать авиасообщение с Великобританией

На данный момент нет оснований полностью закрывать авиасообщение между Украиной и Великобританией в связи с выявлением там нового штамма коронавируса, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"У нас на данный момент очень ограниченное, сведенное к критическому минимуму, авиасообщение с Британией. Ситуация остается контролируемой. Мы внимательно следим за развитием дискуссии относительно нового штамма в ЕС, и сейчас не видим оснований для того, чтобы закрывать полностью авиасообщения с Великобританией", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

В то же время он подчеркнул, что если уровень угрозы существенно повысится, Украина снова посмотрит на этот вопрос.

"Но сейчас я считаю, что мы не должны принимать решения поспешно только потому, что кто-то его тоже принял, мы должны иметь свою политику, взвешивать свои риски и влияние того или иного явления конкретно на нашу страну", - пояснил Кулеба.

Министр отметил, что после первой волны стран, которые мгновенно установили запрет на полеты с Великобританией, этот список не расширяется, второй волны не было.

"Такой запрет установили страны, которые прежде всего имеют наиболее динамичный и большой пассажиропоток с Британией. Это или соседи, или страны англосаксонского мира. Потому понятно, что накануне праздников они почувствовали особенную угрозу от новостей, которые прозвучали из Великобритании", - указал он.