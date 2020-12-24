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11:29 24.12.2020

Санду вступила в должность президента Молдовы

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Санду вступила в должность президента Молдовы

Новый президент Молдовы Майя Санду официально вступила в должность, она принял присягу в ходе церемонии инаугурации в пятницу.

Церемония инаугурации проходит в рамках совместного торжественного заседания парламента Молдовы и Конституционного суда.

"Клянусь отдавать все свои силы и умение во имя процветания Республики Молдова, соблюдать конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права человека, суверенитет, независимость и территориальную целостность Молдовы", - произнесла текст присяги Майя Санду, держа руку на Конституции.

После этого она поцеловала государственный флаг и получила из рук председателя Конституционного суда атрибуты главы государства - флаг и специальное колье.

Согласно результатам выборов, которые состоялись 15 ноября, лидер Партии "Действие и солидарность" Майя Санду получила 57,72%. Ее оппонент, действующий президент Игорь Додон - 42,28% голосов.

Додон отказался от участия в церемонии принятия присяги новым президентом.

Теги: #молдова #санду
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