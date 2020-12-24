В Киеве за сутки выявили 1377 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 23 человека – Кличко

В Киеве за прошедшие сутки у 1377 человек выявили коронавирусную инфекцию, 23 жителя скончались, 833 – выздоровели, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! В Киеве не уменьшается количество больных коронавирусом. Еще 1377 инфицированных обнаружили за прошедшие сутки. 23 больных умерли. Всего за период пандемии в столице 1 802 летальных случая от коронавируса", - написал Кличко на странице в Facebook.

Всего подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 105 040.

В частности, заболели 796 женщин,530 мужчин, 29 девочек от 2 до 17 лет и 22 мальчика от 10 месяцев до 17 лет. Заболели, в том числе, и 36 медиков.

"В больницы столицы госпитализировали 69 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки - 833 человека. Всего коронавирус преодолели 35 761 житель Киева", - добавил мэр.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 275, в Днепровском – 212, в Деснянском районе - 200 случаев.

Как сообщалось, общее количество инфицированных коронавирусной болезнью Covid-19 в Украине с начала пандемии по состоянию на утро четверга превысило 1 млн человек, за минувшие сутки зафиксировано 11 490 новых случаев заболевания, выздоровевших – 15 775 человек, умерли 223 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Источник: https://www.facebook.com/merkieva/posts/5363688176975419