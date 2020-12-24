В ВСУ за сутки еще 196 человек заболели COVID-19 – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выявили 196 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 24 декабря в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет – 2 531 человек. Всего за время пандемии выздоровели – 10 853 человека, летальных случаев – 36", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 196 новых случаев заболевания COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 14 человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 183 человека.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Также на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 399 человек.

Как сообщалось, общее количество инфицированных коронавирусной болезнью Covid-19 в Украине с начала пандемии по состоянию на утро четверга превысило 1 млн человек, за минувшие сутки зафиксировано 11 490 новых случаев заболевания, выздоровевших – 15 775 человек, умерли 223 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.