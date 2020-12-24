События

11:03 24.12.2020

В Киеве ночью неизвестный устроил взрыв в помещении самообслуживания банка – полиция

1 мин читать
В Киеве ночью неизвестный устроил взрыв в помещении самообслуживания банка – полиция

Полицейские Киева разыскивают правонарушителя, который минувшей ночью взломал дверь банковского отделения, бросил в коридор неизвестный предмет, который взорвался и убежал, в результате чего никто не пострадал, однако взрывом повреждены входные двери отделения, платежный терминал и припаркованая неподалеку машина, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня в 3:25 в столичную полицию поступило сообщение о том, что на улице Градинской взрывом поврежден банковский терминал… Предварительно установлено, что неизвестный мужчина, взломав дверь, зашел в помещение самообслуживания одного из банковских отделений и бросил туда неизвестный предмет, который взорвался. В результате взрыва никто не пострадал, однако повреждены двери, платежный терминал и стекло припаркованного рядом автомобиля", - сообщает в четверг Отдел коммуникации полиции Киева.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственный отдел Деснянского управления столичной полиции открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 10 лет. В рамках досудебного расследования правоохранители выясняют все обстоятельства и причины совершенного и проводят розыскные мероприятия с целью установления и задержания лица, причастна к этому уголовного преступления.

Теги: #киев #взрыв #банк #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:22 24.12.2020
В Киеве за сутки выявили 1377 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 23 человека – Кличко

В Киеве за сутки выявили 1377 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 23 человека – Кличко

10:58 24.12.2020
В Киеве за сутки выявили 1377 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 23 человека – Кличко

В Киеве за сутки выявили 1377 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 23 человека – Кличко

10:09 24.12.2020
На Трухановом острове в Киеве на территории спортивно-оздоровительной базы произошел пожар, жертв и пострадавших нет – ГСЧС

На Трухановом острове в Киеве на территории спортивно-оздоровительной базы произошел пожар, жертв и пострадавших нет – ГСЧС

09:38 24.12.2020
Более 200 единиц техники и 34 бригады ручной уборки чистили Киев ночью – КГГА

Более 200 единиц техники и 34 бригады ручной уборки чистили Киев ночью – КГГА

08:43 24.12.2020
В Киеве планируют создать инклюзивный туристический маршрут для людей с недостатками зрения

В Киеве планируют создать инклюзивный туристический маршрут для людей с недостатками зрения

08:06 24.12.2020
24 декабря в Киеве гололедица и туман - видимость 200-500 м

24 декабря в Киеве гололедица и туман - видимость 200-500 м

07:59 24.12.2020
В Киеве открыли мемориальную доску Василию Стусу и Ивану Светличному

В Киеве открыли мемориальную доску Василию Стусу и Ивану Светличному

06:54 24.12.2020
С начала года в Киеве зафиксировано более 22 тыс. обращений относительно домашнего насилия

С начала года в Киеве зафиксировано более 22 тыс. обращений относительно домашнего насилия

04:25 24.12.2020
На Харьковщине будут судить начальника отделения полиция, предлагавшего за взятку "закрыть глаза" на работу предприятия в карантин

На Харьковщине будут судить начальника отделения полиция, предлагавшего за взятку "закрыть глаза" на работу предприятия в карантин

20:21 23.12.2020
В Киеве внесли более 500 предписаний и составили 31 протокол за ненадлежащую очистки улиц во время снегопада

В Киеве внесли более 500 предписаний и составили 31 протокол за ненадлежащую очистки улиц во время снегопада

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина не будет прекращать авиасообщение или ограничивать путешествия на время праздников – Кулеба

В Киеве за сутки выявили 1377 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 23 человека – Кличко

Кабмин разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до 7-ми утра

Количество инфицированных COVID-19 в Украине с начала пандемии превысило 1 млн человек, за минувшие сутки – 11 490

Российские наемники на Донбассе трижды открывали огонь по украинским позициям

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава МИД Украины: сейчас нет оснований полностью закрывать авиасообщение с Великобританией

Санду вступила в должность президента Молдовы

Украина не будет прекращать авиасообщение или ограничивать путешествия на время праздников – Кулеба

В ВСУ за сутки еще 196 человек заболели COVID-19 – командование Медсил

Роман Лещенко о законе 3656: Нормальное налогообложение, детенизация и борьба со «скрутками» в комплексе принесут $1 млрд

Демонстранты в Ереване пытаются заблокировать кортеж Пашиняна

Кабмин разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до 7-ми утра

Китай приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса

В Британии обнаружен еще один новый штамм COVID-19 - из ЮАР

Власти Ирландии предложили прибывшим из Великобритании уйти на двухнедельную изоляцию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА