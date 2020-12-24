В Киеве ночью неизвестный устроил взрыв в помещении самообслуживания банка – полиция

Полицейские Киева разыскивают правонарушителя, который минувшей ночью взломал дверь банковского отделения, бросил в коридор неизвестный предмет, который взорвался и убежал, в результате чего никто не пострадал, однако взрывом повреждены входные двери отделения, платежный терминал и припаркованая неподалеку машина, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня в 3:25 в столичную полицию поступило сообщение о том, что на улице Градинской взрывом поврежден банковский терминал… Предварительно установлено, что неизвестный мужчина, взломав дверь, зашел в помещение самообслуживания одного из банковских отделений и бросил туда неизвестный предмет, который взорвался. В результате взрыва никто не пострадал, однако повреждены двери, платежный терминал и стекло припаркованного рядом автомобиля", - сообщает в четверг Отдел коммуникации полиции Киева.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственный отдел Деснянского управления столичной полиции открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 10 лет. В рамках досудебного расследования правоохранители выясняют все обстоятельства и причины совершенного и проводят розыскные мероприятия с целью установления и задержания лица, причастна к этому уголовного преступления.