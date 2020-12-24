События

10:42 24.12.2020

Роман Лещенко о законе 3656: Нормальное налогообложение, детенизация и борьба со «скрутками» в комплексе принесут $1 млрд

2 мин читать
Роман Лещенко о законе 3656: Нормальное налогообложение, детенизация и борьба со «скрутками» в комплексе принесут $1 млрд

Детенизация в агропромышленном секторе, комплексное налогообложение и борьба с так называемыми «скрутками» могут обеспечить до $1 млрд дополнительных бюджетных поступлений уже в 2021 году. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко с трибуны Верховной Рады, комментируя снижение ставки НДС для аграрного сырья с 20% до 14%.

«Однозначно нужно облагать налогами каждый гектар украинской земли. Однозначно нужно закрывать вопрос «скруток». Мы видим потенциал… не меньше 1 млрд долларов прямых поступлений в госбюджет в части налогообложения земли, в части борьбы с возмещением НДС через схемные налоговые кредиты и компании-однодневки, а также за счет детенизации через аграрный реестр, где каждый будет легализован и будет платить налоги», — сказал Роман Лещенко.

Законопроект №3656 о снижении НДС до 14% был принят во втором чтении 17 декабря. Он коснется отдельных категорий агропродукции, которая реализуется переработчикам, а не конечному потребителю: крупный рогатый скот и живые свиньи, козы, овцы, цельное молоко, пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, соевые бобы, сахарная свекла, семена льна, сурепки, рапса, подсолнечника, семена и плоды других масличных культур.

Пропорционально со ставкой НДС в операциях с зерновыми и масличными снизится и размер возмещения НДС экспортерам из госбюджета. Вместе с тем в разы сократятся риски потерь от мошеннических схем по минимизации налоговых обязательств, — так называемых «скруток». Закон призван сделать такие махинации экономически невыгодными, стимулировать детенизацию, увеличение производства и переработки агропродукции в Украине.

При этом снижение НДС не ударит по малому и среднему производителю агропродукции. Наоборот, это снизит налоговую нагрузку на аграриев, которые работают легально и честно платят налоги. Аграрные ассоциации и сами фермеры позитивно встретили такие изменения: снижение НДС позволит производителям увеличить оборотные средства и быстрее оправиться от потерь, связанных с пандемией Covid-19 и засухой, которая наблюдалась в Украине в летне-осенний период.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина не будет прекращать авиасообщение или ограничивать путешествия на время праздников – Кулеба

В Киеве за сутки выявили 1377 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 23 человека – Кличко

Кабмин разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до 7-ми утра

Количество инфицированных COVID-19 в Украине с начала пандемии превысило 1 млн человек, за минувшие сутки – 11 490

Российские наемники на Донбассе трижды открывали огонь по украинским позициям

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава МИД Украины: сейчас нет оснований полностью закрывать авиасообщение с Великобританией

Санду вступила в должность президента Молдовы

В Киеве за сутки выявили 1377 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 23 человека – Кличко

Украина не будет прекращать авиасообщение или ограничивать путешествия на время праздников – Кулеба

В ВСУ за сутки еще 196 человек заболели COVID-19 – командование Медсил

В Киеве ночью неизвестный устроил взрыв в помещении самообслуживания банка – полиция

В Киеве за сутки выявили 1377 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 23 человека – Кличко

Демонстранты в Ереване пытаются заблокировать кортеж Пашиняна

Кабмин разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до 7-ми утра

Китай приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА