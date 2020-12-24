События

10:38 24.12.2020

Демонстранты в Ереване пытаются заблокировать кортеж Пашиняна

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Сотни участников акции протеста перекрыли перекресток улиц Тигран Мец и Мелик-Адамяна в центре Ереване.

Как сообщает корреспондент "Интерфакс", демонстранты пытаются помешать движению кортежа премьер-министра Армении Никола Пашиняна и министров, которые ранее участвовали в заседании правительства республики.

Многочисленные полицейские пытаются вывести с проезжей части демонстрантов, призывая открыть дорогу

Участники акции оказали сопротивление, в результате начались столкновения. Часть демонстрантов задержана.

В среду оппозиция Армении призвала граждан республики в четверг в 10 утра заблокировать здание правительства со всех сторон.

В четверг под руководством Пашиняна состоялось заседание правительства.

Теги: #акции_протеста #пашинян #армения
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