Китай приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса

Китай решил приостановить авиасообщение с Великобританией из-за нового "британского" штамма коронавируса, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Принимая во внимание особенности британской мутации вируса и эффект, который она может произвести, Китай, изучив методы многих других государств, временно прекращает авиасообщение с Великобританией", - заявил Ван Вэньбинь.

Пекин внимательно следит за развитием ситуации и внесет коррективы в зависимости от обстановки, добавил он.

Новый штамм коронавируса обнаружили на юго-востоке Англии в сентябре. По данным специалистов британского здравоохранения, он на 70% более заразный, однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские власти приняли решение ввести максимально жёсткие - 4-го уровня - ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что принял решение о локдауне, учитывая распространение нового штамма COVID-19.