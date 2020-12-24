Более 200 единиц техники и 34 бригады ручной уборки чистили Киев ночью – КГГА

В течение ночи продолжилась уборка Киева от снега и обработка улично-дорожной сети противогололедными средствами, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КК "Киевавтодор".

"Дорожные службы работали на балансовых улицах малоэтажной застройки (частный сектор). Также продолжилась работа на тротуарах. Остановки общественного транспорта, узкие тротуары, лестницы подземных пешеходных переходов очищали 193 работника в составе 34 бригад с ручной уборки. В течение ночи работало 225 единиц спецтехники", - говорится в обнародованном в четверг утром сообщении.

Согласно информации, за минувшие сутки использованы: 1323,55 тонны соли; 1179,59 тонны песчано-соляной смеси; 171,36 тонны жидких хлоридов; 38 тонн песка.