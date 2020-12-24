События

09:12 24.12.2020

В Британии обнаружен еще один новый штамм COVID-19 - из ЮАР

1 мин читать
В Британии обнаружен еще один новый штамм COVID-19 - из ЮАР

В Великобритании обнаружен еще один новый штамм коронавируса COVID-19, который был занесен в страну из ЮАР, заявил в среду британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

"Этот новый вид вызывает беспокойство, потому что он интенсивнее передается, и он мутировал сильнее ранее обнаруженного в Британии штамма", - приводят слова Хэнкока западные СМИ.

Министр также сообщил, что Британия приостанавливает прием авиарейсов из ЮАР.

Ранее сообщалось, что по информации британского здравоохранения, новый штамм вируса, обнаруженный на юго-востоке Англии еще в сентябре, на 70% более заразный, чем другие разновидности COVID-19. Однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.

В настоящее время проводятся исследования, чтобы лучше понять, насколько быстро он распространяется, и связано ли это с самим штаммом или с комбинацией разных факторов.

В минувшую субботу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жёсткие - 4-го уровня - ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о локдауне, учитывая распространение в Англии нового штамма COVID-19.

В воскресенье ряд стран начал закрывать границы для прибывающих из Великобритании после того, как было объявлено об ужесточении связанных с новым штаммом COVID-19 ограничений в Лондоне и Южной Англии.

Теги: #великобритания #юар #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:14 24.12.2020
Китай приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса

Китай приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса

09:10 24.12.2020
Власти Ирландии предложили прибывшим из Великобритании уйти на двухнедельную изоляцию

Власти Ирландии предложили прибывшим из Великобритании уйти на двухнедельную изоляцию

08:30 24.12.2020
Число заражений Covid в мире превысило 78,7 млн, жертв вируса - 1,73 млн

Число заражений Covid в мире превысило 78,7 млн, жертв вируса - 1,73 млн

08:19 24.12.2020
Количество инфицированных COVID-19 в Украине с начала пандемии превысило 1 млн человек, за минувшие сутки – 11 490

Количество инфицированных COVID-19 в Украине с начала пандемии превысило 1 млн человек, за минувшие сутки – 11 490

22:51 23.12.2020
Зеленский подписал закон об обеспечении доступа украинских граждан к качественным вакцин против COVID-19

Зеленский подписал закон об обеспечении доступа украинских граждан к качественным вакцин против COVID-19

22:07 23.12.2020
В Ирландии, вероятно, уже распространяется новый штамм COVID-19

В Ирландии, вероятно, уже распространяется новый штамм COVID-19

20:41 23.12.2020
В индийском штате Карнатака из-за угрозы нового штамма COVID-19 вводят комендантский час

В индийском штате Карнатака из-за угрозы нового штамма COVID-19 вводят комендантский час

19:30 23.12.2020
В Италии за время пандемии скончались более 70 тыс. человек с COVID-19, это самый высокий показатель в Европе

В Италии за время пандемии скончались более 70 тыс. человек с COVID-19, это самый высокий показатель в Европе

19:18 23.12.2020
Число случаев заражения COVID-19 в Молдове за неделю сократилось на 14% - Минздрав

Число случаев заражения COVID-19 в Молдове за неделю сократилось на 14% - Минздрав

19:11 23.12.2020
В Британии обнаружен еще один новый штамм COVID-19 - из ЮАР

В Британии обнаружен еще один новый штамм COVID-19 - из ЮАР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество инфицированных COVID-19 в Украине с начала пандемии превысило 1 млн человек, за минувшие сутки – 11 490

Российские наемники на Донбассе трижды открывали огонь по украинским позициям

Трамп наложил вето на законопроект об оборонном бюджете

Зеленский подписал закон о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование

Украина сможет закупить пневмококковую вакцину по специальной цене – Ляшко

ПОСЛЕДНЕЕ

На Трухановом острове в Киеве на территории спортивно-оздоровительной базы произошел пожар, жертв и пострадавших нет – ГСЧС

Более 200 единиц техники и 34 бригады ручной уборки чистили Киев ночью – КГГА

Христиане многих стран готовятся к празднованию Рождества в условиях пандемии

В Киеве планируют создать инклюзивный туристический маршрут для людей с недостатками зрения

Трамп помиловал экс-главу своего предвыборного штаба Манафорта и бывшего советника Стоуна

24 декабря в Киеве гололедица и туман - видимость 200-500 м

В Киеве открыли мемориальную доску Василию Стусу и Ивану Светличному

Российские наемники на Донбассе трижды открывали огонь по украинским позициям

Госдеп США обвинил ФСБ в отравлении Навального "Новичком"

С начала года в Киеве зафиксировано более 22 тыс. обращений относительно домашнего насилия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА