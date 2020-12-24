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09:10 24.12.2020

Власти Ирландии предложили прибывшим из Великобритании уйти на двухнедельную изоляцию

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Служба здравоохранения Ирландии призвала всех, кто прибыл с 8 декабря из Великобритании, оставаться в изоляции дома, в том числе, на Рождество и Новый год, чтобы не допустить распространения нового штамма коронавируса COVID-19.

"Начала действовать новая, более строгая рекомендация для тех, кто прибыл в Ирландию из Англии, Шотландии и Уэльса после 8 декабря", - говорится в сообщении на сайте службы здравоохранения.

Прибывшим из Великобритании рекомендуют оставаться в своей комнате как можно дольше и не выходить на улицу. На карантине нужно побыть две недели. В случае прибытия из любой другой страны и отсутствии симптомов заболевания самоизолироваться не нужно.

В Ирландии выявили более 80 тыс. заражений COVID-19, свыше 2 тыс. пациентов скончались.

Новый штамм коронавируса обнаружили на юго-востоке Англии в сентябре. По данным специалистов британского здравоохранения, новый штамм на 70% более заразный, однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские власти приняли решение ввести максимально жёсткие - 4-го уровня - ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что принял решение о локдауне, учитывая распространение нового штамма COVID-19.

Ряд стран закрыл границы для прибывающих из Великобритании после того, как было объявлено об ужесточении связанных с новым штаммом COVID-19 ограничений.

Теги: #коронавирус #ирландия
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