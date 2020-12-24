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09:08 24.12.2020

Христиане многих стран готовятся к празднованию Рождества в условиях пандемии

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Христиане многих стран готовятся к празднованию Рождества в условиях пандемии

Жители многих стран мира в четверг готовятся к празднованию Рождества в условиях ряда действующих ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Большинство христиан западного мира отмечают этот праздник в ночь на 25 декабря.

По традиции в Соборе Святого Петра в Ватикане пройдет торжественное богослужение, однако организаторы внесли ряд изменений в формат его проведения. В частности, службу смогут посетить только ограниченное число верующих. Все они должны будут надеть маски и соблюдать необходимую дистанцию. Богослужение перенесли в этом году на два часа - с традиционных 21:30 на 19:30 по местному времени. Ватикан пошел на этот шаг, чтобы верующие смогли вернуться домой до 22:00, когда в Италии начинает действовать комендантский час в рамках мер по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, папа римский Франциск в пятницу, 25 декабря, выступит с рождественским посланием не с балкона Собора Святого Петра, а из Апостольского дворца.

Ежегодно христиане направляются в канун Рождества в Вифлеем, где, как принято считать, родился Иисус Христос. Однако в этом году ввиду ограничений в город не смогли добраться паломники. В Базилики Рождества Христова праздничная служба состоится, но в закрытом формате: прихожан на нее не пустят.

В ряде стран продолжают действовать ограничительные меры, однако в Греции на время праздника решили открыть церкви, но разрешили пускать не более девяти человек, в соборы - не более 25. В Хорватии, между тем, ввели запрет на поездки на время рождественских и новогодних праздников, но сняли ограничения на проведение богослужений.

В канун Рождества в западных странах принято собираться целыми семьями, но в этом году введены ограничения и на такие встречи. Например, в Германии возможны встречи только в самом близком семейном кругу, в Нидерландах разрешено принимать не больше трех гостей, во Франции установили ограничение в шесть человек за рождественским столом.

Сложная обстановка сложилась в Великобритании, где в последние дни вводят жесткие ограничительные меры в связи с распространением нового штамма COVID-19. Власти предупредили британцев, что отмечать Рождество придется в таких непростых условиях.

В Москве главная рождественская месса начнется в соборе Непорочного Зачатия на Малой Грузинской в четверг в 23:00, ее совершит архиепископ Павел Пецци. Наутро, в праздник Рождества, мессу совершит в этом же храме посол Ватикана в РФ архиепископ Джованни Д'Аниелло. В течение двух дней богослужения будут проходить в соборе в разные часы на пяти языках - русском, польском, армянском, английском и латинском.

По новому стилю Рождество 25 декабря встречают не только католики, но и представители практически всех остальных христианских конфессий мира, включая православных. Исключение составляют последователи Русской, Украинской, Сербской, Иерусалимской и Грузинской православных церквей, а также Украинской греко-католической церкви, которые отмечают этот праздник в ночь на 7 января.

Теги: #празднование #рождество
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