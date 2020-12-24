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08:30 24.12.2020

Число заражений Covid в мире превысило 78,7 млн, жертв вируса - 1,73 млн

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Число заражений Covid в мире превысило 78,7 млн, жертв вируса - 1,73 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 78 млн 704 тыс. 434 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса на утро четверга.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 730 тыс. 663, выздоровели более 53 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 18 млн 458 тыс. 373 инфицированных COVID-19, зафиксировано 326 тыс. 124 летальных исхода, излечились более 10 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число выросло за истекшие сутки до 10 млн 123 тыс. 778, число скончавшихся - до 146 тыс. 756, поправились более 9,6 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрирован 7 млн 365 тыс. 517 заболевший, из них умерли 189 тыс. 220, вылечились более 6,5 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 222,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс.7 человека, Индии - 106, Бразилии - 887.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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