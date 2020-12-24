События

08:19 24.12.2020

Количество инфицированных COVID-19 в Украине с начала пандемии превысило 1 млн человек, за минувшие сутки – 11 490

1 мин читать
Количество инфицированных COVID-19 в Украине с начала пандемии превысило 1 млн человек, за минувшие сутки – 11 490

Общее количество инфицированных коронавирусной болезнью Covid-19 в Украине с начала пандемии по состоянию на утро четверга превысило 1 млн человек, за минувшие сутки зафиксировано 11 490 новых случаев заболевания, выздоровевших – 15 775 человек, умерли 223 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"11 490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 декабря 2020 года. В частности, заболели 488 детей и 445 медработников. Также за прошедшие сутки: госпитализировано – 2 721 человек; летальных случаев - 223; выздоровело – 15 775 человек", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Днем ранее, 23 декабря сообщалось о 10 136 новых случаях болезни, 22 декабря было зафиксировано 8 513 случаев инфицирования COVID-19, 21 декабря сообщалось о 6 545 новых случаях, 20 декабря медики сообщили про 8 325 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга превысило отметку в 1 млн и составило 1 001 132 человека, 17 395 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 631 435 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:30 24.12.2020
Число заражений Covid в мире превысило 78,7 млн, жертв вируса - 1,73 млн

Число заражений Covid в мире превысило 78,7 млн, жертв вируса - 1,73 млн

22:51 23.12.2020
Зеленский подписал закон об обеспечении доступа украинских граждан к качественным вакцин против COVID-19

Зеленский подписал закон об обеспечении доступа украинских граждан к качественным вакцин против COVID-19

22:07 23.12.2020
В Ирландии, вероятно, уже распространяется новый штамм COVID-19

В Ирландии, вероятно, уже распространяется новый штамм COVID-19

20:41 23.12.2020
В индийском штате Карнатака из-за угрозы нового штамма COVID-19 вводят комендантский час

В индийском штате Карнатака из-за угрозы нового штамма COVID-19 вводят комендантский час

19:30 23.12.2020
В Италии за время пандемии скончались более 70 тыс. человек с COVID-19, это самый высокий показатель в Европе

В Италии за время пандемии скончались более 70 тыс. человек с COVID-19, это самый высокий показатель в Европе

19:18 23.12.2020
Число случаев заражения COVID-19 в Молдове за неделю сократилось на 14% - Минздрав

Число случаев заражения COVID-19 в Молдове за неделю сократилось на 14% - Минздрав

19:11 23.12.2020
В Британии обнаружен еще один новый штамм COVID-19 - из ЮАР

В Британии обнаружен еще один новый штамм COVID-19 - из ЮАР

13:45 23.12.2020
Количество киберинцидентов в Украине с 16 по 22 декабря выросло в 6,6 раза - CERT-UA

Количество киберинцидентов в Украине с 16 по 22 декабря выросло в 6,6 раза - CERT-UA

09:21 23.12.2020
В Грузии за сутки выявлено 2345 случаев заражения COVID-19, суточный прирост снижается - Минздрав

В Грузии за сутки выявлено 2345 случаев заражения COVID-19, суточный прирост снижается - Минздрав

09:07 23.12.2020
Число заражений COVID-19 в мире превысило 78 млн, жертв вируса - 1,7 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 78 млн, жертв вируса - 1,7 млн - университет Хопкинса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе трижды открывали огонь по украинским позициям

Зеленский подписал закон о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование

Украина сможет закупить пневмококковую вакцину по специальной цене – Ляшко

В Украине из-за непогоды произошло уже более 1 тыс. ДТП, погибли 13 человек – полиция

В Харькове началась церемония прощания с Кернесом

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве планируют создать инклюзивный туристический маршрут для людей с недостатками зрения

Трамп помиловал экс-главу своего предвыборного штаба Манафорта и бывшего советника Стоуна

24 декабря в Киеве гололедица и туман - видимость 200-500 м

В Киеве открыли мемориальную доску Василию Стусу и Ивану Светличному

Российские наемники на Донбассе трижды открывали огонь по украинским позициям

Госдеп США обвинил ФСБ в отравлении Навального "Новичком"

С начала года в Киеве зафиксировано более 22 тыс. обращений относительно домашнего насилия

Зеленский подписал закон, который будет способствовать стабилизации рынка кормов в Украине

На Харьковщине будут судить начальника отделения полиция, предлагавшего за взятку "закрыть глаза" на работу предприятия в карантин

Зеленский подписал закон об усилении защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА