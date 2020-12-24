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08:11 24.12.2020

Трамп помиловал экс-главу своего предвыборного штаба Манафорта и бывшего советника Стоуна

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Трамп помиловал экс-главу своего предвыборного штаба Манафорта и бывшего советника Стоуна

Президент США Дональд Трамп в среду помиловал Роджера Стоуна и Пола Манафорта, двух соратников, осужденных в рамках расследования бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщают американские СМИ.

Своим указом в среду Трамп помиловал 26 человек, а также еще троим сократил тюремные сроки.

В частности, он помиловал бывшего председателя предвыборной кампании Пола Манафорта. Манафорт возглавлял избирательный штаб Трампа с конца весны до конца лета 2016 года. Он был осужден в 2019 году по обвинению в налоговых махинациях и банковском мошенничестве по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Манафорт провел почти два года в тюрьме, прежде чем был переведен из-за пандемии под домашний арест. Выйти из тюрьмы он должен был в ноябре 2024 года.

Бывший советник Трампа Роджер Стоун также получил полное помилование. В феврале 2020 года прокуроры попросили суд приговорить Стоуна к сроку от 7 до 9 лет за воспрепятствование суду в рамках "российского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллера и дачу ложных показаний конгрессу. После чего Минюст заявил о неуместности такого приговора и запросил о меньшем сроке. В итоге Стоуна осудили на три с лишним года тюрьмы за воспрепятствование суду в рамках "российского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллера. Однако 10 июля Трамп отменил тюремный и испытательный срок, а также штраф для Стоуна, но судимость с него не снял.

Среди помилованных также отец зятя Трампа и советника Белого дома Джареда Кушнера - Чарльз Кушнер.

Он был привлечен к уголовной ответственности прокурором штата Нью-Джерси Крисом Кристи в начале 2000-х годов за уклонение от уплаты налогов, подделку свидетельских показаний и незаконные взносы в предвыборную кампанию.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

Теги: #сша #трамп #помилование
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