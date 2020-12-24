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08:06 24.12.2020

24 декабря в Киеве гололедица и туман - видимость 200-500 м

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24 декабря в Киеве гололедица и туман - видимость 200-500 м

В четверг, 24 декабря, в Киеве ожидается гололедица и туман, что может привести к затруднениям в движении транспорта и передвижения пешеходов, сообщили в КГГА.

"В четверг, 24 декабря, в Киеве гололедица, ночью и утром туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый), – говорится в сообщении, обнародованном КГГА в четверг утром со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Подчеркивается, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

"С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда", – сказано в сообщении.

Теги: #киев #погода #прогноз
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