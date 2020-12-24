В Киеве открыли мемориальную доску Василию Стусу и Ивану Светличному

В Киеве на фасаде Национальной академии наук Украины на улице Грушевского, 4 открыли мемориальную доску Василию Стусу и Ивану Светличному, сообщили в КГГА.

"Установление доски состоялось за счет Киевской городской государственной администрации и при поддержке Киевского городского головы Виталия Кличко. Кроме руководства города, в открытии приняли участие сын Василия Стуса Дмитрий Стус, семья и общественность", – сказано в сообщении на сайте столичной мэрии в среду.

"Имею честь сегодня открыть мемориальную доску этим великим людям. Василий Стус и Иван Светличный - выдающиеся фигуры, Украинцы с большой буквы. Они много пережили за свою гражданскую позицию", - цитирует пресс-служба КГГА директора Департамента охраны культурного наследия Александра Никоряка.

В КГГА отметили, что Светличный и Стус похоронены на Байковом кладбище. Их могилы расположены неподалеку. Похоронили Светличного в вышиванке, подаренной Стусом.

Участие в открытии приняло руководство Печерской РГА, директор Института литературы им. Т. Шевченко Николай Жулинский, директор Института истории НАН Украины, академик Валерий Смолий, политзаключенный, председатель Киевского общества политзаключенных и репрессированных Олесь Шевченко, политзаключенный, который находился в одном со Стусом концлагере, последний, кто видел его живым Василий Овсиенко, председатель Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.