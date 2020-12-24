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07:39 24.12.2020

Российские наемники на Донбассе трижды открывали огонь по украинским позициям

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Российские наемники на Донбассе трижды открывали огонь по украинским позициям

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе трижды открывали огонь по украинским позициям применяя стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 23 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня… Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в четверг.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" на Приазовье вблизи Водяного противник открывал неприцельный огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов. В направлении украинских позиций неподалеку Талаковки, зафиксирован огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки противник открывал огонь в сторону позиций ООС с ручного противотанкового гранатомета.

В штабе подчеркнули, что выстрелы противника не несли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому огонь они не открывали.

"С начала текущих суток, 24 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", – сказано в сводке.

Теги: #сводка #оон
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