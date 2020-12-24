Зеленский подписал закон, который будет способствовать стабилизации рынка кормов в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины "О внесении изменений в раздел X "Заключительных и переходных положений "Закона Украины "О безопасности и гигиене кормов" с целью стабилизации рынка кормов" № 1033-ІХ.

Согласно документу, в течение четырех лет разрешается ввоз в Украину и введения в оборот кормовых добавок без их государственной регистрации в Украине, если они разрешены в ЕС и предназначены для производства кормов для непродуктивных животных.

В документе подчеркивается, что разрешение распространяется и на фасованные корма, изготовленные с использованием кормовых добавок, зарегистрированных в Евросоюзе, если такие корма происходят из мощностей, расположенных или в Украине, или в государствах - членах ЕС, которые имеют разрешение на ввоз в ЕС.

Также в течение четырех лет со дня вступления в силу закона разрешаются производство, ввоз или пересылка на таможенную территорию Украины, оборот и использование готовых кормов, премиксов и кормовых добавок, зарегистрированных в соответствии с Законом Украины "О ветеринарной медицине", при условии наличия действительных регистрационных удостоверений, выданных на соответствующие готовые корма, премиксы или кормовые добавки.

"Этот закон позволит решить проблему с сокращением предложения на рынке кормов, которое возникло из-за неполноценной работы системы государственной регистрации кормовых добавок, и, как следствие - избежать значительных экономических потерь для субъектов хозяйствования", – сказано в сообщении на сайте главы государства в среду вечером.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.