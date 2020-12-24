На Харьковщине будут судить начальника отделения полиция, предлагавшего за взятку "закрыть глаза" на работу предприятия в карантин

По согласованию с Харьковской облпрокуратурой в суд направлен обвинительный акт в отношении начальника отделения одного из отделов областного главка Нацполиции, подозреваемого в требовании взятки (ч.1 ст.368 УК Украины).

Как сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, в марте этого года полицейский, узнав, что предприятие, занимающееся оптовой торговлей металлоломом, продолжает работать, несмотря на карантинные ограничения, введенные постановлением Кабинета министров Украины, встретился с руководителем цеха и предложил за вознаграждение "закрыть глаза" на нарушение и не привлекать работников к админответственности.

"Во время беседы начальник отделения полиции сообщил, что в случае предоставления ему 15 тыс. грн и в дальнейшем 2 тыс. грн ежемесячно предприятие сможет продолжить свою работу, несмотря на установленные карантином ограничения, а его работники не будут привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование уголовного производство проводило территориальное управление ГБР, расположенное в Полтаве, оперативное сопровождение - Управление СБУ в Харьковской области. Процессуальное руководство - Харьковская облпрокуратура.