Зеленский подписал закон об усилении защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав лиц из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которым установлена инвалидность".

Как сообщает пресс-служба главы государства, закон № 1020-ИХ был принят Верховной Радой 2 декабря 2020 года

Документ направлен на улучшение социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые проживают в приемных семьях и детских домах семейного типа.

Согласно закону, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которым установлена инвалидность, по их выбору могут продолжить проживать в приемной семье, детском доме семейного типа до достижения ими 23-летнего возраста независимо от того, учатся они в заведении общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессиональной перед высшими и высшего образования.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.