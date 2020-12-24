Глава Запорожского облсовета Боговин подал в отставку, депутаты избрали третью за две недели председателя совета

Глава Запорожского областного совета Виталий Боговин, которого половина депутатского корпуса назвала самопровозглашенным, заявил о своей отставке. В ночь на четверг депутаты избрали третьего за последнюю декаду председателя Запорожского областного совета - Елену Жук.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", председатель Запорожского областного совета Боговин сложил свои полномочия, полученные ним при скандальных обстоятельствах 15 декабря. О своей отставке Боговин заявил в среду вечером во время сессии Запорожского областного совета.

"События, которые развернулись тут, не добавляют нам и отвлекают от основных обязанностей. Цель облсовета работать в интересах громады. И люди ждут принятия важных решений. Как за меня, так и за вас, часть людей отдала свои голоса. То, что мы видим, не красит никого. И особенно не радует наших избирателей" - заявил Боговин.

За отставку Боговина проголосовало 44 депутата из 84-х.

Вторая часть депутатского корпуса, оказавшаяся в меньшинстве, заявила, что данная сессия нелегитимна. Депутаты отмечали, что на прошлой неделе на сессии облсовета уже был избран его глава - Виталий Толочек (один из четырех депутатов, вышедший из фракции "Слуга народа" в облсовете в знак протеста против силового давления на депутатов во время процедуры голосования за Боговина на должность главы Запорожского облсовета).

В ходе сессии фракция "Слуга народа" выдвинула новую и единственную кандидатуру на должность председателя Запорожского облсовета - Жук - руководительницу патронатной службы экс-главы Запорожской облгосадминистрации Боговина, также, ранее была сотрудником компании Боговина.

В полночь среды 46 депутатов Запорожского облсовета приступили к голосованию, в результате чего все они отдали голоса за Жук. Она приняла присягу.

Таким образом, за последние девять дней депутатам Запорожского областного совета удалось избрать уже третьего по счету главу Запорожского облсовета.

Как сообщалось, 17 декабря на тот момент депутатское "большинство", созданное местными фракциями партий "За майбутнє", "ОПЗЖ", "Европейская Солидарность", а также четырьмя депутатами от "Слуги народа" (заявивших в четверг днем о выходе из этой фракции и создании "Фракции Зе") провели выборы председателя Запорожского облсовета. 44 депутата новосозданного "большинства" единогласно проголосовали за избрание председателем Запорожского областного совета 50-летнего Толочека, который принял присягу.

Вторая половина депутатского корпуса тогда не принимала участия в голосовании и не присутствовала на сессии. При этом, ей предшествовала скандальная сессия Запорожского облсовета 15 декабря. Тогда депутатское большинство Запорожского областного совета, состоящее из представителей партий "Слуга народа", "Оппоблок", "Батькивщина" и "Єднання", избрало главу Запорожского облсовета - нынешнего председателя Запорожской облгосадминистрации Боговина. При этом оппозиционные фракции, среди которых "Европейская солидарность" заявили об узурпации власти.

Фракция партии "ЕС" в Запорожском облсовете тогда заявила, что на сессии представители большинства от "Слуги народа", "Оппоблока", "Батькивщины" и "Єднання" захватили власть и огласили избрание Боговина.