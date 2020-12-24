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00:37 24.12.2020

Конгресс США после Рождества попробует обойти вето Трампа по проекту оборонного бюджета

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Конгресс США после Рождества попробует обойти вето Трампа по проекту оборонного бюджета

Члены конгресса США в начале следующей недели предпримут попытку одобрить оборонный бюджет страны, несмотря на вето президента Дональда Трампа.

На этой неделе в США будут отмечать Рождество, и конгресс работать не планирует. Издание "Политико" отмечает, что 28 декабря в палате представителей проведут голосование по возвращённому Трампом законопроекту. Если минимум две трети членов палаты представителей выступят за то, чтобы сохранить документ в нынешнем виде, то 29 декабря он поступит на рассмотрение сената. Если и там минимум две трети выступят за законопроект, то он будет окончательно одобрен, несмотря на вето Трампа.

Американские наблюдатели отмечают, что голосования покажут, насколько конгрессмены-республиканцы готовы в этой ситуации поддерживать их однопартийца Трампа. СМИ США прогнозировали, что скорее всего, конгресс без особых проблем обойдёт вето президента.

Проект бюджета на оборону изначально был одобрен в конгрессе подавляющим большинством голосов. Тем не менее, Трамп в среду вернул его в конгресс без подписи.

Оборонный бюджет в нынешнем виде Трамп назвал "подарком Китаю и России".

"К сожалению, закон не включает важнейшие меры национальной безопасности, включает положения, которые оскорбляют наших ветеранов и историю наших вооруженных сил. Предложенные меры противоречат усилиям моей администрации, нацеленным на то, чтобы интересы нашей страны стояли на первом месте как в вопросах национальной безопасности, так и во внешней политике", - говорится в заявлении президента.

Законопроект предусматривает выделение $740,5 млрд на финансирование деятельности Пентагона и программ в сфере обороны и безопасности по линии министерства энергетики США.

Кроме того, законопроект включает положения об ужесточении американских санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". В частности, санкции планируется вводить за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

Кроме того, документ подразумевает введение санкций против Турции за приобретение российских ЗРС С-400. В частности, президенту предписывается в течение 30 дней после подписания закона об оборонных расходах ввести "пять или более санкций" в отношении тех турецких чиновников, которые принимали участие в процессе приобретения С-400.

Однако Возражения Трампа против проекта бюджета не связаны с этими санкциями. Он, в частности, борется за отмену статьи 230 закона о телекоммуникациях 1996 года, которая освобождает интернет-платформы от юридической ответственности за размещение пользовательского контента.

Также Трамп недоволен положениями, которые могут затруднить процесс вывода войск США из Афганистана и ФРГ. Недовольство у него вызывает и инициатива по переименованию военных баз и монументов в честь военачальников-конфедератов.

Теги: #конгресс #сша #вето #дата
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