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23:35 23.12.2020

Глава Минэнерго обсудил с руководителем миссии МВФ реформы в энергосекторе и его финансовую стабилизацию

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Глава Минэнерго обсудил с руководителем миссии МВФ реформы в энергосекторе и его финансовую стабилизацию

Врио министра энергетики Юрий Витренко обсудил с руководителем миссии МВФ Иванной Владковой-Голлар продвижение реформ в энергосекторе и его финансовую стабилизацию, сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Ключевым вопросом для обсуждения стали реформы в энергетическом секторе, финансовая стабильность энергетических рынков и дальнейшее развитие отраслей энергетики", – говорится в сообщении пресс-службы в среду вечером.

Согласно сообщению, Витренко на встрече отметил, что приоритетами Украины являются энергетическая безопасность, европейская интеграция и устойчивое развитие энергетического сектора

В онлайн-встрече руководителей Минэнерго и миссии МВФ также приняли участие представители Министерства финансов, говорится в сообщении.

По мнению источников в правительстве, интерес миссии к энергосектору вызван резко выросшим в последние годы дефицитом на энергорынке, который предлагается покрывать, в частности, за счет бюджета или госгарантий.

Как сообщалось, 22 декабря Кабинет министров Украины назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 23 декабря поручил Витренко разработать в 10-дневный срок предложения по погашению долгов и нормализации расчетов с возобновляемыми источниками энергии, задолженность перед которыми на 16 декабря, по данным ГП "Гарантированный покупатель", составляет 25,8 млрд грн.

Теги: #финансы #энергетика
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