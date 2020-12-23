Зеленский подписал закон о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления" № 1074-ІХ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, закон возвращает ответственность за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации, которая была отменена решением Конституционного Суда Украины. Соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Закон Украины "О предотвращении коррупции".

Подчеркивается, что документ устраняет пробелы в законодательстве, возникшие в связи с решением Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года, и обеспечивает возможности привлечения к уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС признал неконституционным ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.

9 декабря Европейская комиссия для демократии посредством закона (Венецианская комиссия) обнародовала мнение по запросу президента Украины Владимира Зеленского в отношении конституционного кризиса, созданного решением Конституционного суда Украины 27 октября.

Венецианская комиссия признает, что решение Конституционного суда Украины "не имеет четкой аргументации, не имеет твердой основы в международном праве и, возможно, было запятнано серьезной процедурной ошибкой - нерешенным вопросом о конфликте интересов некоторых судей". "Это достойно сожаления не только из-за немедленных негативных последствий этого решения для борьбы с коррупцией в Украине, но также потому, что такие решения подрывают общественное доверие к конституционному правосудию в целом", - считают в КВ.

Вместе с тем, в ВК констатировали, что "конституционная роль Конституционного суда должна уважаться, и Верховная Рада должна выполнить решение, истолковав его в свете конституционной основы страны и применимых международных стандартов, сохраняя общественные интересы, такие, как борьба с коррупцией, в том числе, в судебной системе".