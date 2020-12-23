События

22:56 23.12.2020

Зеленский подписал закон о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование

2 мин читать
Зеленский подписал закон о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления" № 1074-ІХ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, закон возвращает ответственность за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации, которая была отменена решением Конституционного Суда Украины. Соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Закон Украины "О предотвращении коррупции".

Подчеркивается, что документ устраняет пробелы в законодательстве, возникшие в связи с решением Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года, и обеспечивает возможности привлечения к уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС признал неконституционным ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.

9 декабря Европейская комиссия для демократии посредством закона (Венецианская комиссия) обнародовала мнение по запросу президента Украины Владимира Зеленского в отношении конституционного кризиса, созданного решением Конституционного суда Украины 27 октября.

Венецианская комиссия признает, что решение Конституционного суда Украины "не имеет четкой аргументации, не имеет твердой основы в международном праве и, возможно, было запятнано серьезной процедурной ошибкой - нерешенным вопросом о конфликте интересов некоторых судей". "Это достойно сожаления не только из-за немедленных негативных последствий этого решения для борьбы с коррупцией в Украине, но также потому, что такие решения подрывают общественное доверие к конституционному правосудию в целом", - считают в КВ.

Вместе с тем, в ВК констатировали, что "конституционная роль Конституционного суда должна уважаться, и Верховная Рада должна выполнить решение, истолковав его в свете конституционной основы страны и применимых международных стандартов, сохраняя общественные интересы, такие, как борьба с коррупцией, в том числе, в судебной системе".

Теги: #декларирование #ответственность #закон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:51 23.12.2020
Зеленский подписал закон об обеспечении доступа украинских граждан к качественным вакцин против COVID-19

Зеленский подписал закон об обеспечении доступа украинских граждан к качественным вакцин против COVID-19

18:12 21.12.2020
Зеленский подписал закон о господдержке культуры, туризма и креативных индустрий

Зеленский подписал закон о господдержке культуры, туризма и креативных индустрий

12:55 18.12.2020
Зеленский подписал закон о соцзащите некоторых категорий населения на период карантина

Зеленский подписал закон о соцзащите некоторых категорий населения на период карантина

19:03 17.12.2020
Зеленский подписал изменения в закон "О концессии" об отсрочке использования электронной торговой системы до сентября 2021г.

Зеленский подписал изменения в закон "О концессии" об отсрочке использования электронной торговой системы до сентября 2021г.

11:45 17.12.2020
Рада приняла закон об инвестнянях для проектов от EUR 20 млн, ответственным может стать UkraineInvest

Рада приняла закон об инвестнянях для проектов от EUR 20 млн, ответственным может стать UkraineInvest

10:52 17.12.2020
В Раде зарегистрирован законопроект об энергоэффективности

В Раде зарегистрирован законопроект об энергоэффективности

12:39 16.12.2020
Рада приняла закон об электронных коммуникациях

Рада приняла закон об электронных коммуникациях

13:43 15.12.2020
Продление особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО поможет мирному урегулированию ситуации на Донбассе – украинская делегация в ТКГ

Продление особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО поможет мирному урегулированию ситуации на Донбассе – украинская делегация в ТКГ

11:26 15.12.2020
Рада продлила до конца 2021 года действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Рада продлила до конца 2021 года действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

12:38 10.12.2020
В "Голосе" подготовили изменения в законодательство, усиливающие уголовную ответственность за недостоверное декларирование

В "Голосе" подготовили изменения в законодательство, усиливающие уголовную ответственность за недостоверное декларирование

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина сможет закупить пневмококковую вакцину по специальной цене – Ляшко

В Украине из-за непогоды произошло уже более 1 тыс. ДТП, погибли 13 человек – полиция

В Харькове началась церемония прощания с Кернесом

Суд избрал меру пресечения трем подозреваемым в крушении АН-26 под Харьковом

В Украине за сутки зафиксировали 10 136 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 15 372 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Минэнерго обсудил с руководителем миссии МВФ реформы в энергосекторе и его финансовую стабилизацию

Трамп наложил вето на законопроект об оборонном бюджете

В Ирландии, вероятно, уже распространяется новый штамм COVID-19

В индийском штате Карнатака из-за угрозы нового штамма COVID-19 вводят комендантский час

Кабмин продлил Государственную целевую соцпрограмму развития физкультуры и спорта до 2024 года

В Киеве внесли более 500 предписаний и составили 31 протокол за ненадлежащую очистки улиц во время снегопада

Украина сможет закупить пневмококковую вакцину по специальной цене – Ляшко

В Николаеве сотрудники ГСЧС спасали мужчину, попавшего под трамвай

Обвиняемый в захвате заложников в отделении "Укрпошты" в Харькове приговорен к 10 годам тюрьмы

В Италии за время пандемии скончались более 70 тыс. человек с COVID-19, это самый высокий показатель в Европе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА