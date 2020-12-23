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22:51 23.12.2020

Зеленский подписал закон об обеспечении доступа украинских граждан к качественным вакцин против COVID-19

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Зеленский подписал закон об обеспечении доступа украинских граждан к качественным вакцин против COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения профилактики коронавирусной болезни (COVID-19)" № 1075-их.

Как сообщает пресс-служба главы государства, документ создает условия для обеспечения доступа населения Украины к безопасным, качественным и эффективным вакцинам против COVID-19. В частности, сокращаются сроки утверждения клинических испытаний и проведения государственной регистрации для вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни.

Отмечается, что закон будет способствовать уменьшению нагрузки на украинскую систему здравоохранения путем вакцинации значительного количества пациентов в рамках клинических испытаний.

Кроме того, документ ускорит выход на украинский рынок вакцин, которые успешно пройдут клинические испытания, положительно повлияет на имидж Украины.

"Сейчас в мире не существует специфического лечения коронавирусной болезни, поэтому быстрая разработка и применение эффективной и безопасной вакцины против нее является жизненно важным мероприятием для уменьшения распространения инфекции и защиты уязвимых групп населения.

Теги: #коронавирус #вакцина #закон
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