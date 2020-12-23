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22:07 23.12.2020

В Ирландии, вероятно, уже распространяется новый штамм COVID-19

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В Ирландии, вероятно, уже распространяется новый штамм COVID-19

Новый штамм коронавируса COVID-19, обнаруженный в Великобритании, судя по всему, начал распространяться в Ирландии, сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на директора Ирландской вирусной лаборатории Киллиана де Гаскуна.

"Предварительные данные позволяют предположить, что новый вариант из Великобритании уже циркулирует в Ирландии", - приводит Sky News его слова.

При этом он отметил, что данная разновидность COVID-19, скорее всего, не является единственной причиной роста заболеваемости коронавирусом в Ирландии.

В Ирландии за время пандемии выявили более 82 тыс. заражений COVID-19, свыше 2 тыс. инфицированных скончались. При этом более 23 тыс. ирландцев переболели коронавирусом.

Новый штамм обнаружили на юго-востоке Англии в сентябре. По данным специалистов британского здравоохранения, новый штамм вируса на 70% более заразный, однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.

В минувшую субботу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жёсткие - 4-го уровня - ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о локдауне, учитывая распространение в Англии нового штамма COVID-19.

В воскресенье ряд стран начали закрывать границы для прибывающих из Великобритании после того, как было объявлено об ужесточении связанных с новым штаммом COVID-19 ограничений в Лондоне и Южной Англии.

Теги: #коронавирус #обнаружение #штамм #ирландия
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