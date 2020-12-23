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21:00 23.12.2020

Эмир Кувейта посетит Украину в начале 2021 года

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Эмир Кувейта посетит Украину в начале 2021 года

Эмир Кувейта шейх Наваф Аль-Ахмед Аль-Джабер Ас-Сабах в январе 2021 года посетит Украину.

Согласно распоряжению президента Украины Владимира Зеленского №557/2020-рп от 23 декабря, Управлению государственной охраны Украины поручено обеспечить круглосуточную охрану эмира Кувейта с 3 по 10 января 2021 года.

Как сообщалось, 30 сентября наследный принц Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах в среду приведен к присяге и стал новым эмиром страны.

83-летний Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах сменил на этом посту шейха Сабаха аль-Ахмад Аль-Сабаха, который скончался накануне в возрасте 91 года.

Теги: #шейх #визит #кувейт
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