В индийском штате Карнатака из-за угрозы нового штамма COVID-19 вводят комендантский час

Власти штата Карнатака, расположенного на юго-западе Индии, в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса COVID-19 приняли решение ввести с 23 декабря по 2 января 2021 года комендантский час, сообщает издание "Хиндустан таймс".

О таком решении стало известно на фоне информации, что в девяти штатах Индии выявили COVID-19 у лиц, прибывших из Соединенного Королевства.

В Карнатаке комендантский час будет действовать с 22:00 по 6:00 местного времени.

"Мы также проверяем пассажиров, прибывающих в штат на международных авиарейсах. C 23 декабря по 2 января после 22:00 не будут разрешены никакие праздники или торжественные события", - заявил министр здравоохранения штата доктор К Судхакар.

Индия занимает второе место в мире по количеству случаев COVID-19 - свыше 10,1 млн, а по смертности третье - более 146,5 тыс. летальных исходов. Выздоровели более 9,67 млн заболевших.

Ранее сообщалось, что, по информации британского здравоохранения, новый штамм вируса, обнаруженный на юго-востоке Англии еще в сентябре, на 70% заразнее других разновидностей COVID-19, однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.

В минувшую субботу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жёсткие - 4-го уровня - ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о локдауне, учитывая распространение в Англии нового штамма COVID-19.

В воскресенье ряд стран начали закрывать границы для прибывающих из Великобритании после того, как было объявлено об ужесточении связанных с новым штаммом COVID-19 ограничений в Лондоне и Южной Англии.